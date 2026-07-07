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Политика

В Латвии признали неудобную правду о «нападении» России на НАТО

Глава МИД Латвии Браже признала, что Россия не будет атаковать страны НАТО
Andrew Parsons/ZUMAPRESS/Global Look Press

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что Россия не будет нападать на страны НАТО, однако может якобы предпринимать попытки «дестабилизации». Ее слова приводит «Европейская правда».

«Готова ли Россия атаковать НАТО? Нет. Но хочет ли она дестабилизировать НАТО? Да, конечно», – сказала Браже.

Она также призвала не отвлекаться от «собственного укрепления, инвестиций во внутреннюю безопасность и разведывательное сотрудничество». Необходимо больше доверять НАТО, считает глава МИД Латвии.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Сикорский нашел «российский след» в скандале Польши и Украины.

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