Иран обвинил США в нарушении меморандума о взаимопонимании

МИД Ирана обвинил США в нарушении двух пунктов меморандума о взаимопонимании

Удары США по Ирану являются серьезным нарушением меморандума о взаимопонимании между странами. Об этом сообщает Press TV со ссылкой на заявление иранского МИД.

«Министерство иностранных дел Ирана заявило, что атаки США на Иран представляют собой серьезное нарушение пунктов 1 и 2 меморандума о взаимопонимании», — следует из сообщения.

В ночь на 8 июля американские военные нанесли серию ударов по Ирану. В Центральном командовании Вооруженных сил Соединенных Штатов заявили, что атаки были совершены в ответ на якобы удары Исламской Республики по трем коммерческим судам, которые проходили через Ормузский пролив.

Как сообщалось, серия из шести взрывов раздалась на иранском острове Кешм в Ормузском проливе. Также несколько взрывов произошли в городах Ирана Бендер-Аббас и Сирик.

18 июня США и Иран заключили временный меморандум о взаимопонимании, который должен закрепить прекращение боевых действий и запустить новый этап переговоров. Документ рассчитан на 60 дней. Он предусматривает прекращение боевых действий, восстановление судоходства через Ормузский пролив и снятие морской блокады иранских портов со стороны США.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.