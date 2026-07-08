Глава Пентагона планирует впервые посетить Израиль

Министр обороны США Пит Хегсет планирует 8 июля впервые посетить Израиль. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По информации издания, одной из целей поездки станет попытка развеять опасения Израиля относительно потенциальной продажи Турции американских стелс-истребителей пятого поколения F-35. Уточняется, что президент США Дональд Трамп обсудил сделку с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на саммите НАТО в Анкаре.

CNN отмечает, что неизвестно, повлияют ли удары Вооруженных сил США по Ирану на планы визита в Израиль. Сейчас глава Пентагона находится вместе с американским президентом Дональдом Трампом на саммите Североатлантического альянса в Турции.

До этого Трамп заявил, что США намерены отменить односторонние санкции в отношении Турции, которые были введены из-за покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В конце июня портал Euractiv со ссылкой на разведывательные источники сообщил, что Турция может продать российские зенитные ракетные комплексы C-400 Южной Корее, чтобы вернуться в программу по производству истребителей пятого поколения F-35 и завершить сделку по их покупке у США. В издании отметили, что это решение может быть принято на саммите НАТО в Анкаре 7–8 июля.

Ранее в Кремле рассказали, обсуждал ли Путин планы Эрдогана вернуть комплексы С-400.