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Армия

Южная Корея стала мировым лидером по поставкам оружия

Politico: Южная Корея стала мировым лидером по поставкам оружия, обогнав США
Roland Balik/US Air Force/Global Look Press

Южная Корея стала лидером по поставкам оружия для Европы, обогнав США. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, уход США с мирового рынка оружия из-за конфликта на Ближнем Востоке открыл возможности для южнокорейских производителей. К этому привели заявления американского президента Дональда Трампа, которые вынудили союзников засомневаться в надежности Вашингтона в моменты кризиса.

Politico отмечает, что по этой причине европейцы стали активнее закупать оружие у Южной Кореи. Согласно прогнозам аналитиков, в 2026 году четыре ведущие оборонные компании страны заработают порядка $37 млрд, что в четыре раза больше, чем в 2021. Так, Польша стала крупнейшим закупщиком южнокорейского оружия, заключив сделку на $13,7 млрд на поставку танков, ракетных установок, артиллерии и другого оружия.

До этого немецкая газета Berliner Zeitung предупреждала, что поставляемое Украине вооружение при недостаточном контроле может в значительных объемах оказаться на черном рынке в европейских странах. Издание отмечает, что спецслужбы, правоохранительные органы и исследовательские центры предупреждают о риске повторения сценария, который наблюдался после вооруженных конфликтов на Балканах в 1990-х годах. Тогда значительное количество оружия оказалось в распоряжении организованных преступных группировок по всей Европе.

Ранее в США заявили о нежелании Вашингтона поставлять оружие Украине.

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