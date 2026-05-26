На Украине рассказали, по какому образцу нужно восстановить страну

Украину нужно восстанавливать по образцу Южной Кореи после Корейской войны. Об этом в интервью газете Korea Herald заявил глава Николаевской области Виталий Ким.

По его словам, Южная Корея может быть образцом, так как там произошел стремительный подъем после Корейской войны.

«В качестве примера я хотел бы видеть модель Южной Кореи 1970-х годов, когда они импортировали технологии и перестроили экономику на основе тяжелой промышленности и производства», — сказал Ким.

Также он подчеркнул, что Украина рассчитывает на Южную Корею в плане инвестиций, промышленных технологий и долгосрочного сотрудничества в рамках подготовки к восстановлению экономики.

В мае экс-глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Украине нужно 10 лет мирного существования, а иначе она может стать похожей на Ливан.

В апреле украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на данные международной консалтинговой компании McKinsey написало, что Украине для восстановления потребуется более $800 млрд, однако привлечь такие деньги мешают высокие военные и экономические риски. В том же месяце премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что по итогам конфликта у Киева должны быть гарантии безопасности и план восстановления страны.

