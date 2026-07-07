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Политика

Иран отверг обвинения Катара в атаке на судно в Ормузском проливе

МИД: Иран непричастен к атаке на судно Катара в Ормузском проливе
Reuters

Иран считает обвинения Катара в причастности к атаке на связанное с ним судно в Ормузском проливе противоречащими принципу добрососедства. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи в Telegram-канале дипломатического ведомства.

По его словам, подобные заявления являются неприемлемыми. Багаи также призвал Катар, выступающий посредником в диалоге между Тегераном и Вашингтоном, воздерживаться от шагов, которые, по мнению Ирана, противоречат положениям американо-иранского меморандума.

Представитель МИД отметил, что некоторые торговые суда проходят через Ормузский пролив по маршрутам, не согласованным с Ираном. При этом он не подтвердил ответственность Тегерана за инцидент с катарским судном.

Иранские военные в ночь на понедельник, 6 июля, выпустили не менее двух ракет по торговым судам, проходящим через Ормузский пролив. Атаки были осуществлены по истечении недельного соглашения между США и Ираном о приостановке ударов в проливе.

7 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.

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