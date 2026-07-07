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Политика

Зеленского пригласили на ужин стран НАТО, но лишили допуска к заседаниям

CNN: Зеленский посетит только ужин лидеров НАТО, но не выступит на саммите
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский приглашен на ужин лидеров саммита НАТО в Анкаре, но не посетит заседания альянса. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Зеленский примет участие в ужине лидеров в Анкаре, но не будет участвовать в заседаниях саммита», — говорится в материале.

В СМИ считают, что это можно интерпретировать как сигнал о том, что «амбиции Киева когда-нибудь присоединиться к альянсу остаются нереализованными».

Зеленский на саммите НАТО рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте Украины против России. Кроме того, как стало известно Bloomberg, он надеется выбить для Киева более выгодные условия по сделке США, касающейся производства беспилотников. По словам источников, украинский лидер хочет добиться от американских официальных лиц признания «ценности сделки».

Очередной саммит НАТО проходит в столице Турции с 7 по 8 июля. Представители стран — членов военного блока из числа европейских государств рассчитывают в рамках мероприятия восстановить утраченные дружеские отношения с президентом Соединенных Штатов.

Ранее Белый дом объявил дату и время встречи Зеленского и Трампа на саммите НАТО.

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