Песков вспомнил спор Путина и Зеленского во время их первой встречи

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным в 2019 году начал с ним спорить. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Die Weltwoche.

Украинский президент начал спорить по поводу согласованного заранее совместного заявления, уточнил Песков. Встреча состоялась в рамках саммита «нормандской четверки».

«И Путин спросил его: «Послушайте, наши эксперты работали над этим в течение недели до дня нашей встречи. Почему вы об этом спорите?» Это был первый опыт, довольно яркий пример», — вспомнил Песков.

В рамках этого интервью Песков сделал несколько заявлений. Пресс-секретарь российского президента назвал условия для завершения СВО, оценил отношения Москвы с Вашингтоном, обратился с посланием к европейским столицам, а также раскрыл, в каком случае российские войска применят ядерное оружие. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле отреагировали на требование Зеленского поставить Украине ракеты НАТО.