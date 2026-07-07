В Европе заявили, что Трамп намерен устроить «публичную порку» на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп намерен использовать саммит НАТО в Анкаре для «публичной порки» европейских союзников. Об этом пишет словацкое издание Pravda.

«Возможно, они о чем-то не договорятся, а Дональд Трамп просто всех «отчихвостит». В итоге всем будет только хуже, особенно Европе», — говорится в материале.

Авторы материала полагают, что Трамп, у которого не получилось быстро урегулировать конфликт на Украине, попытается переложить ответственность за это на страны ЕС.

Саммит НАТО запланирован на 7-8 июля. В рамках мероприятия европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали «Газете.Ru», чего ожидать от этого саммита.

Ранее Белый дом объявил дату и время встречи Зеленского и Трампа на саммите НАТО.