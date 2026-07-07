Европейским налогоплательщикам «промывают мозги», чтобы оправдать рост военных расходов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Weltwoche.

«Это промывание мозгов европейских налогоплательщиков. Им на сто процентов промывают мозги. Теория опасности (России) для всех них навязывается на сто процентов», — сказал он.

Песков подчеркнул, что жители стран ЕС платят миллиарды евро на нужды обороны и на снабжение Украины.

Он также напомнил, что Россия в 2022 году была близка к достижению соглашения с Украиной, документ был согласован.

Во время интервью Песков также отметил, что Украина и ее нынешние власти являются для Европы идеальным инструментом для продолжения конфронтации с Российской Федерацией. Вместе с тем, по его словам, европейцы в последнее время «начали чувствовать себя некомфортно с украинцами».

Ранее Песков высказался о настроениях россиян по поводу СВО на Украине.