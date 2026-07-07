В России все желающие мира на Украине хотят, чтобы он сопровождался победой. Об этом в ходе интервью для швейцарского издания Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он прокомментировал настроения граждан РФ, связанные с ситуацией на Украине.

«Конечно, люди хотят, чтобы война закончилась. И люди предпочли бы мир, а не войну. Но все они желали бы, чтобы мир наступил вместе с победой», — сказал представитель Кремля.

По его словам, именно в этом заключается принципиальная разница в восприятии событий на Украине.

6 июля временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев дал интервью газете «Коммерсантъ». Во время беседы с журналистами он сообщил, что жители региона больше всего хотят завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Чиновник назвал это желание основным и пояснил, что людям нужно завершение вооруженного конфликта, чтобы можно было улучшать жизнь в Белгородской области и развивать свою деятельность в разных областях.

Ранее Путин сделал заявление по поводу сроков окончания СВО.