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Политика

Оппозиция Молдавии протестует у парламента против повышения налогов

РИА Новости: митингующие в Кишиневе потребовали отставки властей страны
Vladislav Culiomza/Reuters

Участники митинга в Молдавии, который проходит 28 июня у здания парламента в Кишиневе, призвали к отставке руководства страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению протестующих, власти республики перекладывают проблемы бюджетного дефицита на рядовых налогоплательщиков. Один из участников акции заявил, что гражданам приходится оплачивать красивую жизнь руководителей страны. Одновременно с этим Молдавия не дождалась денег, которые партнеры Кишинева обещали президенту Майе Санду.

Также участники митинга призывают создать спецкомиссию, которая будет расследовать деятельность правящей партии.

По сведениям полиции Кишинева, у парламента республики собрались около 300 участников акции. Организаторы митинга назвали это число заниженным.

До этого бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон заявил, что Санду шантажирует Брюссель объединением республики с Румынией, чтобы ускорить вступление в Европейский союз.

Ранее российский посол заявил о планах Кишинева прекратить все экономические отношения с Москвой.

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