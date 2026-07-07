В Кремле заявили об адаптации России к условиям спецоперации

России удалось адаптироваться к условиям специальной военной операции (СВО), проводимой на Украине. Об этом во время интервью для швейцарского издания Die Weltwoche рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений. И мы можем позволить себе продолжение [боевых действий]», — сказал представитель Кремля, отметив, что сейчас Москва «достаточно сильна».

По словам Пескова, российские войска продолжают продвигаться вперед. При этом РФ настроена «довольно оптимистично», добавил он.

В ходе того же интервью пресс-секретарь высказался о настроениях россиян, связанных с ситуацией на Украине. Представитель Кремля заявил, что все хотят завершения вооруженного конфликта и установления мира. Однако люди желают, чтобы мир сопровождался победой, подчеркнул Песков.

29 мая президент России Владимир Путин сообщил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях продолжения боевых действий невозможно. Глава государства пояснил, что выступать с подобными прогнозами не просто опрометчиво, так вообще практически никогда не делается.

Ранее в Совете безопасности РФ призвали поддерживать бизнес, который вносит вклад в СВО.