Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииТеракт в Монако
Политика

В Кремле заявили об адаптации России к условиям спецоперации

Песков: Россия смогла адаптироваться к условиям СВО на Украине
Владимир Вятки/РИА Новости

России удалось адаптироваться к условиям специальной военной операции (СВО), проводимой на Украине. Об этом во время интервью для швейцарского издания Die Weltwoche рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы адаптировались к новым условиям этой войны с точки зрения экономики, способа принятия решений. И мы можем позволить себе продолжение [боевых действий]», — сказал представитель Кремля, отметив, что сейчас Москва «достаточно сильна».

По словам Пескова, российские войска продолжают продвигаться вперед. При этом РФ настроена «довольно оптимистично», добавил он.

В ходе того же интервью пресс-секретарь высказался о настроениях россиян, связанных с ситуацией на Украине. Представитель Кремля заявил, что все хотят завершения вооруженного конфликта и установления мира. Однако люди желают, чтобы мир сопровождался победой, подчеркнул Песков.

29 мая президент России Владимир Путин сообщил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях продолжения боевых действий невозможно. Глава государства пояснил, что выступать с подобными прогнозами не просто опрометчиво, так вообще практически никогда не делается.

Ранее в Совете безопасности РФ призвали поддерживать бизнес, который вносит вклад в СВО.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как связаны болезни и диеты с группой крови. Что на самом деле известно науке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!