Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Главу канцелярии президента Польши объявили угрозой безопасности Украины

Руководителя администрации главы Польши Богуцкого внесли в базу «Миротворца»
Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Global Look Press

В базе украинского сайта «Миротворец» появился руководитель канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий: создатели портала назвали его угрозой нацбезопасности Украины, обвинив в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни».

Авторы сайта утверждают, что глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого имеет непосредственное отношение к нагнетанию ненависти поляков в отношении украинцев. В карточке, которую они сегодня завели на Богуцкого, также указано, что он покушался на территориальную целостность Украины.

Несколько дней назад Богуцкий в публичном выступлении назвал западные области Украины «Восточной Малопольшей». Это наименование Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши использовалось в межвоенный период. Сейчас их территория поделена на польскую и украинскую.

В том же заявлении глава канцелярии польского лидера осудил власти Украины за «конфронтационные и очень плохие» действия по «прославлению Бандеры».

Советник директора Российского института стратегических исследований, историк Дмитрий Буневич заявил «Газете.ру», что слова Богуцкого не следует расценивать как реальную территориальную претензию. Однако, по словам эксперта, в Польше немало людей выступают за возвращение ставших украинскими земель.

Ранее Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Топ-15 древнейших городов России — от «Каспийских ворот» до щита от крестоносцев
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!