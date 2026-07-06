В базе украинского сайта «Миротворец» появился руководитель канцелярии польского президента Збигнев Богуцкий: создатели портала назвали его угрозой нацбезопасности Украины, обвинив в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни».

Авторы сайта утверждают, что глава канцелярии президента Польши Кароля Навроцкого имеет непосредственное отношение к нагнетанию ненависти поляков в отношении украинцев. В карточке, которую они сегодня завели на Богуцкого, также указано, что он покушался на территориальную целостность Украины.

Несколько дней назад Богуцкий в публичном выступлении назвал западные области Украины «Восточной Малопольшей». Это наименование Львовского, Тарнопольского и Станиславовского воеводств Польши использовалось в межвоенный период. Сейчас их территория поделена на польскую и украинскую.

В том же заявлении глава канцелярии польского лидера осудил власти Украины за «конфронтационные и очень плохие» действия по «прославлению Бандеры».

Советник директора Российского института стратегических исследований, историк Дмитрий Буневич заявил «Газете.ру», что слова Богуцкого не следует расценивать как реальную территориальную претензию. Однако, по словам эксперта, в Польше немало людей выступают за возвращение ставших украинскими земель.

Ранее Польша возложила на Украину ответственность за ухудшение отношений.