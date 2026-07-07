Зеленский подписал сделку по беспилотникам с премьером Эстонии

Зеленский и премьер Эстонии Михал подписали сделку по дронам на саммите НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали сделку по беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Церемония подписания состоялась на полях оборонного форума на полях саммита НАТО в столице Турции Анкаре.

«Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали drone deal между странами», – говорится в публикации.

Зеленский выразил благодарность Эстонии за поддержку пути Украины в Евросоюз и НАТО.

В июне Зеленский в рамках пресс-конференции в Таллине заявил, что решением проблемы с беспилотниками над странами Балтии станет drone deal.

Глава республики подчеркнул, что готов «в любой момент направлять свои экспертные группы».

Президент Украины добавил, что случаи появления беспилотников республики в воздушном пространстве прибалтийских стран носят единичный характер.

Также Зеленский объявил, что подписал сделку по дронам с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.

Ранее в Госдуме предупредили страны Прибалтики о последствиях сотрудничества с Украиной по БПЛА.