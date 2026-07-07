Зеленский подписал сделку по беспилотникам с премьером Эстонии

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали сделку по беспилотным летательным аппаратам. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
Церемония подписания состоялась на полях оборонного форума на полях саммита НАТО в столице Турции Анкаре.
«Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Эстонии Кристен Михал подписали drone deal между странами», – говорится в публикации.
Зеленский выразил благодарность Эстонии за поддержку пути Украины в Евросоюз и НАТО.
В июне Зеленский в рамках пресс-конференции в Таллине заявил, что решением проблемы с беспилотниками над странами Балтии станет drone deal.
Глава республики подчеркнул, что готов «в любой момент направлять свои экспертные группы».
Президент Украины добавил, что случаи появления беспилотников республики в воздушном пространстве прибалтийских стран носят единичный характер.
Также Зеленский объявил, что подписал сделку по дронам с премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом.
Ранее в Госдуме предупредили страны Прибалтики о последствиях сотрудничества с Украиной по БПЛА.