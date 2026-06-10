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Политика

В Госдуме предупредили страны Балтии о последствиях сотрудничества с Украиной по БПЛА

Депутат Колесник: страны Балтии станут законными мишенями России, если разместят ВСУ
Valentyn Ogirenko/Reuters

Возможное размещение ВСУ или любых других украинских специалистов, которые будут работать с БПЛА на территории стран Балтии, автоматически делает эти государства законной целью для ответных ударов России. Так, член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник прокомментировал «Газете.Ru» новость о том, что украинский президент Владимир Зеленский предложил «помощь» странам Балтии в решении проблемы с БПЛА.

«Сделка Украины и стран Балтии по дронам может стать очередной возможностью для Украины размещать свое вооружение в Прибалтике и таким образом создавать еще большую опасность для России. При этом прибалты не самые смелые люди, но хотят исподтишка подгадить России, поэтому прикрываются какими-то защитными программами», — сказал депутат.

По его словам, в данном случае будет работать «закон войны» — все, кто угрожают России, станут законными «мишенями».

«Все они уже мишени, уже давным-давно они в прицеле сидят. Они должны это понимать, поскольку находятся у наших границ и пытаются навредить безопасности России», — заявил Колесник.

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в саммите лидеров стран Северной Европы и Балтии, в рамках которого предложил заключить соглашение по беспилотникам (drone deal — в переводе на английский) со странами Балтии, чтобы решить проблему с БПЛА, которые все чаще стали появляться на территории этих стран.

Ранее Зеленский предложил странам Балтии свой способ борьбы с дронами ВСУ.

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