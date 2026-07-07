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Политика

СМИ: Володин пообещал досрочные премии депутатам

«Ведомости»: председатель ГД Володин пообещал депутатам досрочные премии
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы (ГД) получат ежегодные премии досрочно – в начале сентября. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Таким образом, парламентарии получат деньги до окончания полномочий восьмого созыва и в период выборов, следует из материала.

«По словам одного из парламентариев, премии могут достаться всем думцам, вне зависимости от фракционной принадлежности, но «вилка» при подсчете размера выплат может быть разной. Напрямую к статусу размер «13-й зарплаты» не привязан», — говорится в статье.

Осенью в России состоятся выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Впервые в голосовании примут участие жители четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Помимо этого, в российских регионах выберут депутатов заксобраний. В Центризбиркоме грядущую предвыборную кампанию назвали одной из самых сложных за последние годы.

Ранее «Единая Россия» завершила процедуру выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму.

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