Германия обязалась выплачивать Израилю по €5 млн ежегодно на сохранение памяти о Холокосте

Германия выплатит Израилю €25 млн к 2030 году на сохранение памяти о Холокосте

Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль подписал в Иерусалиме соглашение, согласно которому Германия обязуется ежегодно до 2030 года выплачивать израильскому мемориальному комплексу истории Холокоста «Яд Вашем» €5 миллионов. Об этом сообщается на сайте МИД Израиля.

В публикации отмечается, что средства будут направлены на исследования и документирование Холокоста, а также осуществление образовательной и мемориальной деятельности.

В марте президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Германии репарации, чтобы купить оружие.

В декабре 2025 года премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти Германии как можно скорее выплатить компенсации еще живущим жертвам немецкой оккупации во время Второй мировой войны. В свою очередь Мерц заявил, что Германия «прекрасно осознает свою историческую ответственность» перед Польшей и продолжает вести переговоры. Однако при этом он отказался от конкретных заявлений по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что Намибия добивается репараций от Германии.