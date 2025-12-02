Польский премьер напомнил Германии о репарациях

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти Германии как можно скорее выплатить компенсации еще живущим жертвам немецкой оккупации во время Второй мировой войны. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем после германо-польских правительственных консультаций в Берлине, передает Deutsche Welle (организация признана в РФ иностранным агентом) (признано в России СМИ-иноагентом).

«Поторопитесь, если вы действительно хотите совершить этот жест», – подчеркнул Туск.

Как отмечается, Туск напомнил, что число польских граждан, пострадавших от нацистов, в его стране постепенно уменьшается. Еще в июне 2024 года, когда выплаты полякам пообещал предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц, в Польше оставалось около 60 тысяч живых жертв немецкой оккупации. Сейчас их примерно 50 тысяч.

В то же время Польский премьер предупредил, что, если Германия не сделает ясного заявления по вопросам компенсаций в ближайшее время, Польша может решить финансировать эти выплаты за собственный счет. В свою очередь Мерц заявил, что Германия «прекрасно осознает свою историческую ответственность» перед Польшей и продолжает вести переговоры. Однако при этом он отказался от конкретных заявлений по данному вопросу.

