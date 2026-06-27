Намибия добивается репараций от Германии за геноцид

Намибия продолжает переговоры с Германией о репарациях за геноцид местных племен в начале XX века. Об этом РИА Новости сообщил генпрокурор африканской страны Фестус Катуна Мбандека.

По словам главы надзорного ведомства, власти Намибии считают прямые переговоры с правительством Германии лучшим способом добиться справедливости. Изначально Намибия требовала от Берлина признания геноцида племен гереро и нама, извинений и выплаты репараций. Германия уже признала геноцид и принесла извинения. Теперь, как пояснил генпрокурор, остался вопрос репараций — их объема и механизмов выплаты.

«Хотя я думаю, что никакие деньги не компенсируют те страдания и загубленные жизни», — сказал он.

Генпрокурор также отметил, что на переговорах стороны стремятся найти юридические механизмы для выплат и примирения. По его словам, необходимо проводить мероприятия для примирения Германии и Намибии и сохранения памяти о трагических событиях.

Геноцид племен гереро и нама произошел в период с 1904 по 1908 год, когда германские колониальные войска уничтожили до 80% представителей этих народов на территории современной Намибии. Историки оценивают число жертв в десятки тысяч человек. Германия признала события геноцидом в 2021 году и пообещала выделить финансирование на проекты развития в Намибии, однако официальные репарации до сих пор не выплачены.

Ранее Германия предложила Польше вместо репараций гарантии безопасности.