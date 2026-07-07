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Политика

На Украине ввели санкции против экс-нардепа Березы

Страна.ua: Зеленский ввел санкции СНБО против экс-нардепа Борислава Березы
Александр Максименко/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) против бывшего народного депутата Борислава Березы, близкого к экс-президенту Украины Петру Порошенко. Об этом сообщает «Страна.ua».

Ограничения также затронули 14 россиян, среди которых политики и журналисты. Среди восьми организаций, внесенных в санкционный список, — «Союз писателей России».

Издание отмечает, что Береза живет за границей, является ярым оппозиционером, ведет свой Youtube-канал, где критикует Зеленского и его команду, а также дает площадку для других критиков.

13 июня стало известно, что президент Украины подписал указ о введении санкций против 10 российских операторов мобильной связи. В их числе «Амтел-Связь», «Луганские Коммуникации», «Мобильные коммуникационные системы», «РуСат», «Спутниковая связь», «РТКомм» и Федеральное государственное унитарное предприятие «Космическая связь».

Вводимые Киевом ограничения предполагают блокировку активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет официальных визитов, разрыв торговых соглашений, а также прекращение культурных обменов и научного сотрудничества. Санкции введены на 10 лет.

Ранее в офисе Зеленского анонсировали новые санкции ЕС против России за удар возмездия.

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