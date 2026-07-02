На Украине анонсировали новые санкции ЕС против России за удар возмездия

В офисе Зеленского анонсировали новые санкции ЕС против России за удар возмездия

Европейский союз (ЕС) на следующей неделе попытается утвердить небольшой санкционный пакет против России в ответ на удар возмездия ВС РФ, который произошел 2 июля. Об этом заявил уполномоченный президента Украины по

По его словам, в Евросоюзе отреагировали на очередной массированный удар по Украине.

«То есть уже на следующей неделе ЕС попытается утвердить небольшой санкционный пакет. В него войдут новые юридические лица российского ВПК - в том числе и те предприятия, компании и субъекты, которые мы, как украинская сторона, детально проанализировали, верифицировали и предложили нашим европейским партнерам для внесения в списки», — заявил Власюк.

По его словам, это должно стать сигналом для России. Власюк утверждает, что необходимо лишить российскую промышленность технологий и ресурсов для производства оружия. Киев ждет «скорейшего утверждения этих решений нашими международными партнерами», подчеркнул он.

2 июля российское Минобороны сообщило, что ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Киеве и Киевской области. Также в ведомстве рассказали, что среди пораженных объектов в Киеве — предприятие радиоэлектронной промышленности «Радионикс», научно-производственная компания «Атлон Авиа», государственное предприятие «Антонов», Киевский радиозавод, предприятие «Тримен-Украина» и другие объекты.

Ранее в МИД Германии резко отреагировали на массированный удар ВС РФ по Украине.