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Политика

Трамп прибыл на саммит НАТО

Трамп прибыл на саммит НАТО в Анкару
Evan Vucci/Reuters

Президент США Дональд Трамп прибыл на саммит Североатлантического альянса (НАТО) в Анкару. Прямой эфир с приземления борта главы государства вел YouTube-канал Белого дома.

Американского лидера встретил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого CNN со ссылкой на чиновников писал, что Трамп отправляется на саммит НАТО в «скверном настроении», поэтому нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко. Как отмечается в материале, Трамп «за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика отразилась и в его публичных заявлениях».

7-8 июля в Анкаре проходит очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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