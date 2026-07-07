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Политика

Глава МИД ФРГ назвал цель Европы в отношениях с США

Глава МИД ФРГ: цель Европы не в том, чтобы она стала независимой от США
Global Look Press

Европа не пытается достичь полной независимости от США. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

«Цель состоит не в том, чтобы мы стали полностью независимыми», — сказал глава МИД страны, отвечая на вопрос о том, насколько независимой стала Европа от США за последний год.

Задача европейских стран, по его словам, заключается в расширении зоны ответственности в рамках НАТО. Североатлантический альянс должен иметь «более крепкую европейскую опору», добавил министр.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен опубликовали совместную статью в издании Economist, в которой говорится, что период, когда европейские страны могли делегировать вопросы собственной безопасности Соединенным Штатам, приближается к завершению. Они призывают к срочному наращиванию военного производства и укреплению оборонного потенциала Европы на фоне глобальных вызовов.

Ранее Рютте анонсировал производство оружия США в Европе.

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