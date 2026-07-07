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Армия

НАТО будет производить американское оружие в Европе

Рютте анонсировал производство оружия США в Европе, включая Abrams и ATACMS
Reuters

НАТО наладит в Европе производство американского оружия, включая танки Abrams, дальнобойные ракеты ATACMS и переносные зенитные ракетные комплексы STINGER. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре, передает РИА Новости.

Он рассказал, что власти США и несколько ведущих американских оборонных компании договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли.

«Это позволит нам производить или обслуживать здесь, в Европе, ключевые американские вооружения, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger», — сказал Рютте.

Генсек блока также объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая должна объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики для создания сети заводов и современных производственных площадок.

1 июля постоянный представитель США в Североатлантическом альянсе Мэтью Уитакер заявил, что в ходе саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, ожидается ряд заявлений в отношении Украины, в том числе по закупкам американского оружия для украинской армии.

Ранее в МИД РФ обвинили ЕС и НАТО в попытках перетянуть США на свою сторону.

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