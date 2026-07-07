В Госдуме оценили заявление Трампа о скором окончании конфликта на Украине

Член комитета Государственной думы РФ по обороне Андрей Колесник в интервью «Ридусу» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о скором завершении конфликта на Украине. По словам парламентария, «исходя из реалий линии фронта» завершение специальной военной операции в обозримой перспективе действительно просматривается.

«Вооруженные силы РФ спокойно выдавливают из Донбасса противника в лице ВСУ. Мы вышли на оборонительные рубежи Славянско-Краматорской агломерации, после чего перед нами полностью открывается оперативный простор», — рассказал Колесник.

При этом он напомнил, что Трамп отличается любовью к экстравагантным заявлениям, и в данном случае преувеличивает скорость завершения боевых действий. Конфликт, по его мнению, «действительно идет к завершению, но завершаться будет явно не один день».

Накануне Трамп заявил, что урегулирование конфликта на Украине «ближе, чем принято думать».

5 июля президент России Владимир Путин и Дональд Трамп провели почти полуторачасовой телефонный разговор, в ходе которого обсудили Украину, Иран и дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам переговоров стороны подтвердили готовность продолжить диалог и снова созвониться в ближайшее время.

Ранее военный эксперт объяснил, что Зеленский и Трамп будут обсуждать на саммите НАТО.