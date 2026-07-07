Российские военные ударили по локомотивам в Днепропетровской области

Российские военные нанесли удары по локомотивам на станциях в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Вооруженные силы России нанесли два удара с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по железнодорожным локомотивам на станциях в районе населенных пунктов Павлоград и Синельниково в Днепропетровской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в результате ударов все цели были поражены. Кроме того, «Геранями» были уничтожены два локомотива в районе населенного пункта Новомосковск, добавили в Минобороны.

До этого стало известно, что российские военнослужащие поразили грузовики, перевозившие дроны ВСУ в Днепропетровской области. Удар пришелся по стоянке автотранспорта, где находились три фуры и два тягача. В результате удара все цели поражены, рассказали в ведомстве. Стоянка находится на трассе Р-73 Днепр — Никополь в районе населенного пункта Кирово.

Ранее силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров.