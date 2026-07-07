ВС РФ ударили по фурам, перевозившим дроны в Днепропетровской области

МО РФ заявило об ударе по перевозившим дроны фурам на трассе Днепр — Никополь

Российские военнослужащие ударили по стоянке с грузовиками, перевозившими дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в Днепропетровской области. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, передает ТАСС.

«Атакована стоянка автотранспорта с тремя автомобилями типа «фура» и двумя автомобилями типа «тягач», перевозившими БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — «Газета.Ru») ВСУ. В результате удара все цели поражены», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что стоянка находится на трассе Р-73 Днепр — Никополь в районе населенного пункта Кирово.

По данным Минобороны, военные Вооруженных сил РФ при выполнении боевой задачи применили дроны «Герань-4 Сикер». Удар по стоянке был нанесен в целях предотвращения атак ВСУ на объекты на российской территории.

Накануне в российском военном ведомстве заявили, что ВС РФ нанесли удары по автомобильным заправочным станциям и бензовозу в Днепропетровской области. Пораженные объекты использовались в интересах украинских войск. Они находились в районе населенных пунктов Одаровка, Марганец и Любимовка.

Ранее российские войска за неделю взяли под контроль более 10 населенных пунктов.