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Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров

Минобороны: Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ
Телеграм-канал «Минобороны России»

Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных украинских катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В сводке оборонного ведомства также уточняется, что за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 11 управляемых авиабомб, 27 реактивных снарядов американской системы HIMARS, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы России провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. Кроме того, были атакованы военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Это было сделано в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее российские войска сорвали массированную атаку, спланированную Зеленским к саммиту НАТО.

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