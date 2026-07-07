Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров

Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных украинских катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В сводке оборонного ведомства также уточняется, что за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбиты 11 управляемых авиабомб, 27 реактивных снарядов американской системы HIMARS, а также две управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 797 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В ночь на 6 июля Вооруженные силы России провели массированную атаку на объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. Кроме того, были атакованы военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях. Это было сделано в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру России, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее российские войска сорвали массированную атаку, спланированную Зеленским к саммиту НАТО.