СМИ сообщили об опасности для США из-за неформального сближения их противников

Россия, Китай, КНДР и Иран не состоят в формальном блоке, что делает их взаимодействие еще более опасным для США. Об этом пишет журнал Foreign Affairs (FA).

В статье говорится, что эти страны, несмотря на отсутствие формального альянса, все больше сближаются и поддерживают друг друга таким образом, что это существенно меняет баланс сил и бросает вызов Соединенным Штатам и их союзникам.

Эксперты считают, что это объединение остается поверхностным, раздробленным конкурирующими интересами и взаимным недоверием, однако отсутствие формального блока не означает слабости сотрудничества. На самом деле именно двусторонний характер сотрудничества может быть залогом его эффективности, подчеркивает FA.

Эти четыре государства сотрудничают в области военной интеграции, передачи технологий и взаимного обучения, и их сотрудничество превосходит по масштабу большинство предыдущих авторитарных партнерств. Двусторонние соглашения между нынешними противниками Вашингтона заключаются быстрее, их легче скрыть или опровергнуть, и они в большей степени соответствуют непосредственным стратегическим потребностям каждой из сторон, чем традиционные формальные альянсы. То, что формируется между этими четырьмя державами, может оказаться более гибким, а в некоторых отношениях и более опасным, считает автор материала.

Задача США в этой ситуации состоит не в том, чтобы определить, сформировалась ли новая авторитарная ось. Более важный вопрос заключается в том, может ли более свободная, но постоянно совершенствующаяся сеть военного, технологического и политического сотрудничества генерировать стратегические эффекты, сопоставимые или даже превосходящие эффекты формального альянса, заключает он.

Ранее сообщалось, что США намерены включить Китай в новый договор с Россией по контролю над вооружениями.