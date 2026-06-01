МИД РФ и Китая согласовали позицию относительно санкций против КНДР

Россия и Китай выступили против экономических санкций и давления на КНДР
Россия и Китай констатировали общность позиций о недопустимости жестких экономических санкций, применения силы и других методов, создающих угрозы для Северной Кореи. Об этом сообщило министерство иностранных дел России.

1 июня в Москве заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко провел встречу с специальным представителем правительства Китая по вопросам Корейского полуострова Лю Сяомином.

В ходе обсуждений стороны отметили важное значение российско-китайского сотрудничества по продвижению политического урегулирования и обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии.

Москва и Пекин призвали Соединенные Штаты и их союзников в регионе прекратить действия, которые могут усугубить напряженность, спровоцировать гонку вооружений и создать угрозу кризиса на Корейском полуострове.

30 мая глава МИД Северной Кореи Цой Сон Хи заявила, что КНДР и Россия в настоящее время разделяют общее мнение по всем стратегическим вопросам, что соответствует уровню союзнических отношений.

Ранее в Белом доме заявили, что США и Китай стремятся к ядерному разоружению Северной Кореи.

 
