В Госдуме призвали передавать историю о свободе Кубы будущим поколениям

Историю о свободе Кубы необходимо передавать будущим поколениям, поскольку она является примером, когда сплотившийся народ победил. Об этом на открытии выставки «Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Маленький остров рядом с огромными Соединенными Штатами Америки получил права и свободы именно благодаря тому, что Фидель Кастро, Че Гевара, Рауль Кастро и многие другие <...> сделали все для того, чтобы Куба обрела свободу», — сказал он.

По его словам, масштаб цели определяет масштаб личности, к которой идет эта личность.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия находится в диалоге с руководством Кубы на фоне энергетической блокады со стороны США.

В феврале президент РФ Владимир Путин назвал неприемлемыми ограничения США в отношении Кубы. По его словам, Москва всегда была на стороне республики в борьбе за независимость и поддерживала ее народ.

Ранее на Кубе рассказали о последствиях энергетической блокады.