Президент Украины Владимир Зеленский сейчас играет глубоко трагическую роль, и она приведет к серьезным последствиям. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на канале внешнеполитического ведомства на платформе Rutube по итогам консультаций с председателем Комиссии Афросоюза Махамудом Али Юсуфом.

«Бывший глава «Квартала-95» сейчас играет глубоко трагического персонажа», — сказал министр.

По его словам, «трагизм этой ситуации гораздо более уместен для подготовки общественного мнения к тому, что происходит и чем это завершится».

Лавров заявил, что Европа наращивает военное производство, стремясь поддержать Украину до конца. По его мнению, европейские страны выполняют свою работу по ослаблению России. Вторая причина помощи Украине, по словам министра, заключается в том, чтобы отвлечь внимание от проблем европейской экономики.

До этого Лавров говорил, что Зеленского «назначили на роль фюрера», и этот образ оказался «заразным».

Ранее Зеленский упрекнул Европу в «халатности».