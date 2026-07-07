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Политика

«Законные цели»: в России раскрыли последствия превращения СВО в войну

Аналитик Леонков: раз СВО превратилась в войну, Европа станет целью ВС России
Евгений Биятов/РИА Новости

Превращение СВО в войну, что признается на официальном уровне и в Кремле, может привести к ударами армии России по местам производства вооружения для ВСУ на территории Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил военный эксперт Алексей Леонков.

«Не стоит забывать, что места производства (не сборки, а именно производства) беспилотников [для ВСУ] находится вне пределов зоны специальной военной операции. Так как недавно наше руководство признало, что специальная военная операция переформатировалась в войну и в этой войне участвуют страны Восточной и Западной Европы, нужно рассматривать вопрос, связанный с тем, что эти производства, которые находятся на территории стран НАТО, являются нашими законными целями», — сказал он.

Как отметил Леонков, для того, чтобы ударить по местам производства дронов для ВСУ в Европе, нужно провести «определенную работу на дипломатическом уровне» — объявить всем странам, поддерживающим Киев, что они являются участниками конфликта, что заводы, находящиеся на их территории, производят военную продукцию, которая используются в террористических целях, а также то, что в случае, если не прекратится производство на этих заводах, по ним будет нанесен удар в течение 48 или 96 часов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину заявил, что специальная военная операция фактически превратилась в «настоящую войну» из-за участия западных стран в конфликте. Представитель Кремля также высказался о переговорах, ударах ВСУ по российской инфраструктуре, создании буферной зоны на границе и заявлениях польских политиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в НАТО поддержали усиление ударов Украины по России.

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