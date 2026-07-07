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Политика

Стало известно, какие изменения внесены в конституцию Казахстана

ТАСС: новая конституция позволит позволит Токаеву вновь идти на выборы
Pavel Mikheyev/Reuters

Новая конституция Казахстана позволит действующему президенту вновь баллотироваться на выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на конституционный суд страны.

«Лица, которые в соответствии с конституцией 1995 года занимают должности, указанные в данных конституционных нормах, могут быть избраны или назначены на соответствующие должности после вступления в силу конституции 2026 года», — говорится в сообщении.

В частности, пункт 1 статьи 43 новой конституции регламентирует сроки пребывания на посту главы государства.

Сейчас пост президента Казахстана занимает Касым-Жомарт Токаев. Он был избран на внеочередных выборах в 2022 году, и его президентский срок, согласно изменениям в прежнюю конституцию, должен истечь в 2029 году.

1 июля Токаев заявил, что вступление в силу новой конституции Казахстана ознаменовало перестройку политической системы страны, трансформацию ключевых институтов государства.

По его словам, республика выходит на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабных изменений.

Токаев также поздравил казахстанцев «с поистине эпохальным событием». По его словам, граждане 15 марта на референдуме по новому основному закону сделали судьбоносный выбор.

Ранее Путин и Токаев в ходе телефонного разговора обсудили отношения РФ и Казахстана.

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