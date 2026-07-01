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Политика

Токаев анонсировал начало новой эры в истории Казахстана

Токаев: в Казахстане после вступления в силу конституции началась новая эра
Александр Щербак/РИА Новости

Вступление в силу новой конституции Казахстана 1 июля ознаменовало перестройку политической системы страны, трансформацию ключевых институтов государства. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает Nur.kz.

«Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана», — сказал глава государства.

По его словам, с этого дня республика выходит на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабных изменений.

Токаев также поздравил казахстанцев «с поистине эпохальным событием». По его словам, граждане 15 марта на референдуме по новому основному закону сделали судьбоносный выбор.

Накануне президент заявил, что власти Казахстана намерены провести «капитальный ремонт» фундамента казахской государственности.

Токаев представил новую формулу баланса власти: «сильный президент — влиятельный курултай — подотчетное правительство». По его словам, Казахстан сохранит президентскую форму правления, где глава государства остается гарантом Конституции, верховным главнокомандующим и ключевым лицом во внешней политике.

Ранее Путин и Токаев в ходе телефонного разговора обсудили отношения РФ и Казахстана.

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