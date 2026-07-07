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Политика

Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк

Колокольцев прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиций стран ООН
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

В Нью-Йорке у Колокольцева запланировано участие в Пятом саммите начальников полиций стран — членов ООН. Также он примет участие в ряде двусторонних встреч.

По данным ТАСС, встреча руководителей органов полиции пройдет в штабе ООН с 7 по 8 июля.

До этого Владимир Колокольцев заявил, что западные страны пытаются вернуть себе утраченное глобальное влияние за счет стратегии контролируемого хаоса в отдельных регионах мира. По мнению министра внутренних дел, многие действия Запада направлены на разжигание конфликтов в других странах без оглядки на долгосрочные последствия. Колокольцев указал на то, что подобная политика позволяет западным державам сохранять влияние и манипулировать экономикой и безопасностью третьих государств. Кроме того, она играет на руку террористам и экстремистам, организованной преступности и «нарколиберальному» лобби, добавил глава МВД.

Ранее Путин обсудил с Совбезом отношения с ближайшими соседями.

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