На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МВД заявили о стремлении Запада вернуть утраченное доминирование в мире

Колокольцев: Запад хочет вернуть доминирование в мире контролируемым хаосом
true
true
true
close
МВД РФ

Страны Запада хотят вернуть утраченное доминирование в мире. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в Ляньюньгане, передает ТАСС.

«Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счет разжигания национальных конфликтов, эксплуатируя любые страновые, межэтнические и межрелигиозные противоречия», — сказал министр.

Колокольцев добавил, что в настоящее время Запад размывает международное контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. По его словам, западные государства политизируют совместную работу с другими странами, что играет на руку организованной преступности.

В июне президент Финляндии Александр Стубб признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу и теперь мир движется к новому многополярному порядку. По его словам, текущая ситуация напоминает события в мире после Первой и Второй мировых войн и Холодной войны.

Ранее МИД Ирана обвинил Запад в поддержке терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами