В МВД заявили о стремлении Запада вернуть утраченное доминирование в мире

Страны Запада хотят вернуть утраченное доминирование в мире. Об этом заявил глава МВД России Владимир Колокольцев на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в Ляньюньгане, передает ТАСС.

«Для этого они пытаются поддержать уже ставший традиционным инструментом их внешней политики контролируемый хаос в отдельных регионах мира, делая это за счет разжигания национальных конфликтов, эксплуатируя любые страновые, межэтнические и межрелигиозные противоречия», — сказал министр.

Колокольцев добавил, что в настоящее время Запад размывает международное контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество. По его словам, западные государства политизируют совместную работу с другими странами, что играет на руку организованной преступности.

В июне президент Финляндии Александр Стубб признал, что эпоха доминирования Запада подошла к концу и теперь мир движется к новому многополярному порядку. По его словам, текущая ситуация напоминает события в мире после Первой и Второй мировых войн и Холодной войны.

Ранее МИД Ирана обвинил Запад в поддержке терроризма.