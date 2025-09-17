На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МВД оценили действия Запада как попытку вернуть утраченное доминирование в мире

Колокольцев: Запад стремится вернуть доминирование за счет контролируемого хаоса
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Западные страны пытаются вернуть себе утраченное глобальное влияние за счет стратегии контролируемого хаоса в отдельных регионах мира. Такое мнение выразил глава МВД России Владимир Колокольцев, пишет ТАСС.

«Страны коллективного Запада всячески стремятся вернуть свое утраченное доминирование и противостоять естественному развитию межгосударственных отношений», — отметил Колокольцев.

По мнению министра внутренних дел, многие действия Запада направлены на разжигание конфликтов в других странах без оглядки на долгосрочные последствия. Колокольцев указал на то, что такая политика позволяет западным державам сохранять влияние и манипулировать экономикой и безопасностью третьих государств.

До этого ирландский журналист Чей Боуз заявил, что настоящие разжигатели войны находятся в Европе, а не в России или в Китае. По его словам, европейские страны представляют самую большую угрозу миру.

Журналист обратил внимание на то, что Европа выступила против Соединенных Штатов после того, как новая администрация президента США Дональда Трампа призвала прекратить бесплатную поддержку Киева.

Ранее политолог заявил о подготовке ЕС к противостоянию с Россией.

