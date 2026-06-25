Путин обсудил с Совбезом отношения с ближайшими соседями

Путин: у РФ две задачи — внутренняя стабильность и отношения с соседями

Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности развитие отношений с ближайшими странами и обеспечение внутренней безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, сегодня на повестке стоят два вопроса — один касается обеспечения внутренней безопасности, стабильности, а второй — развития отношений с ближайшими странами-соседями.

Отмечается, что о внутренней повестке президенту доложили директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Александр Бортников и глава Министерства внутренних дел (МВД) РФ Владимир Колокольцев.

17 апреля Путин и постоянные члены Совета безопасности России обсудили взаимодействие с государствами — членами СНГ. Глава государства обратил внимание, что у Российской Федерации и этих стран за десятилетия сложились особые отношения — это и смешанные браки, и взаимные интересы в сфере культуры, и в прочих областях, представляющих первостепенное значение.

Также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с докладом на эту тему.

Ранее Путин заявил о необходимости не допустить дестабилизации в СНГ.