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Политика

Прибалтику уличили в планах депортировать русскоязычных

МИД РФ: Прибалтика готовится к массовой депортации русскоязычных жителей
Владимир Баранов/РИА Новости

Страны Балтии активно готовятся к массовой депортации русскоязычных, предполагая, вероятно, окончательно решить национальный вопрос в регионе. Об этом заявил директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев на презентации доклада о ситуации с правами человека в отдельных странах, передает РИА Новости.

«Прибалтийские государства открыто ведут подготовку к массовой депортации русскоязычных жителей, рассчитывая, видимо, таким образом окончательно решить «русский вопрос», — сказал Лукьянцев.

25 мая в МИД заявляли, что Россия намерена обратиться в Международный суд ООН из-за того, что страны Прибалтики продолжают ущемлять права русских. В ведомстве отметили, что неоднократно пытались урегулировать разногласия с Латвией, Литвой и Эстонией при помощи переговоров, однако это не дало результатов.

Там добавили, что власти прибалтийских республик в рамках борьбы с «российской пропагандой» нарушают международные договоры, например Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Пакт о гражданских и политических правах.

Ранее песня из «Бременских музыкантов» вызвала скандал на фестивале в Латвии.

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