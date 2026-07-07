Глава МИД ФРГ похвастался расходами на оборону после критики Трампа

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в эфире Deutschlandfunk похвастался ростом расходов на оборону после критики со стороны президента США Дональда Трампа.
«Мы смотрим на цифры, и они имеют тенденцию к росту», — заявил Вадфуль.
По его словам, Германия достигнет своей цели в 3,5% валового внутреннего продукта, выделяемых на оборону, к концу десятилетия. Министр похвастался, что Берлин превосходит по этому показателю могих партнеров, и это «также замечают в Вашингтоне».
До этого президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты тратят на НАТО больше других стран, однако не получают от этого никакой выгоды.
По его словам, США тратят $999 млрд, в то время как Британия – $90.5 млрд, Франция – $48.8 млрд, а Италия – $44.3 млрд. Американский лидер также заметил, что в других странах, в том числе Германии, показатели намного ниже. Трамп счел ситуацию «смешной».
Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.