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Политика

Глава МИД ФРГ похвастался расходами на оборону после критики Трампа

Глава МИД ФРГ Вадефуль похвастался ростом расходов на оборону после слов Трампа
Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в эфире Deutschlandfunk похвастался ростом расходов на оборону после критики со стороны президента США Дональда Трампа.

«Мы смотрим на цифры, и они имеют тенденцию к росту», — заявил Вадфуль.

По его словам, Германия достигнет своей цели в 3,5% валового внутреннего продукта, выделяемых на оборону, к концу десятилетия. Министр похвастался, что Берлин превосходит по этому показателю могих партнеров, и это «также замечают в Вашингтоне».

До этого президент Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты тратят на НАТО больше других стран, однако не получают от этого никакой выгоды.

По его словам, США тратят $999 млрд, в то время как Британия – $90.5 млрд, Франция – $48.8 млрд, а Италия – $44.3 млрд. Американский лидер также заметил, что в других странах, в том числе Германии, показатели намного ниже. Трамп счел ситуацию «смешной».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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