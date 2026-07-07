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Политика

Американист рассказал, как «скверное настроение» Трампа отразится на саммите НАТО

Аналитик Блохин: европейские лидеры будут лебезить перед Трампом на саммите НАТО
Ken Cedeno/Reuters

«Скверное настроение» президента США Дональда Трампа в преддверии саммита НАТО в Анкаре, который начинается во вторник, приведет к тому, что европейские лидеры будут лебезить перед ним. При этом все ключевые решения саммита приняты заранее, поэтому настроение президента не повлияет на мероприятие. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Что касается скверного настроения, то это стиль. Скверное настроение, поэтому все давайте лебезите и угождайте, а то иначе он [Трамп] разгневается и, следовательно, что-то произойдет вселенского масштаба. Это управленческий стиль Трампа», — отметил он.

По словам Блохина, настроение президента США не может повлиять на повестку дня саммита и на его окончательные решения, поскольку они были приняты заранее. Тем не менее «скверное настроение» Трампа станет причиной «лебезения» европейских лидеров перед Трампом в рамках мероприятия, считает американист.

Трамп отправляется на саммит НАТО в «скверном настроении», поэтому нет уверенности, что мероприятие пройдет гладко, сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

Как отмечается в материале, Трамп «за закрытыми дверями гневно жаловался на отсутствие поддержки со стороны НАТО, и эта риторика отразилась и в его публичных заявлениях». 

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Российские политологи, парламентарии и дипломаты рассказали, чего ожидать от этого саммита.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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