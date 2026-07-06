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Политика

Макрон прибыл в Дамаск в темных очках

Макрон прибыл с официальным визитом в Сирию в темных очках
Philippe Magoni/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Сирию с официальным визитом, по прибытии он надел темные очки. Об этом пишет РИА Новости.

Макрона с делегацией встречал в международном аэропорту Дамаска министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа и Макрон проведут встречу в формате круглого стола с участием делегаций двух стран.

Отмечается, что Макрон был в солнечных очках, хотя он приземлился в Дамаске вечером, когда яркого солнца уже не было.

До этого Макрон уже появлялся на официальном мероприятии в темных очках — на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. Он произносил речь в солнечных очках. Макрон объяснял это лопнувшим в глазу сосудом.

В последний раз президент Франции переезжал в Сирию в 2009 году: тогда страну посетил Николя Саркози. Таким образом, Макрон стал первым лидером Запада, который приехал в республику с официальным визитом после смены власти в конце 2024 года.

Ранее в окружении Макрона рассказали, почему он появился в темных очках на публике.

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