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Минстрой призвал не хайповать на теме льготной ипотеки

Стасишин: тема модернизации семейной ипотеки не должна быть предметом хайпа
Elizaveta Galitckaia/Shutterstock/FOTODOM

Тема улучшения семейной ипотеки не должна быть предметом хайпа и слухов. Об этом заявил на конференции Domclick Digital Day замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин, передает РИА Новости.

Чиновник отметил, что заключительные параметры модернизации семейной ипотеки еще обговариваются в правительстве. По словам Стасишина, когда эти параметры будут готовы, и все риски просчитаны, тогда уже можно будет публично обсуждать эту тему.

Замглавы Минстроя подчеркнул, что «неверный посыл» может сказаться на решениях обычных граждан, которые думают о появлении ребенка и привязывают это к планам по улучшению жилищных условий.

По словам Стасишина, не нужно обсуждать льготные ипотечные программы и их донастройку до тех пор, пока официально правительством России не будут приняты те или иные решения.

«Хватит на этом хайповать и давать ненужные сигналы ни рынку, ни застройщикам, ни людям», — заявил чиновник.

Накануне газета «Известия» сообщила, что в России хотят ужесточить условия семейной ипотеки, в частности, ограничить срок действия льготной ставки 6% 15 годами. Кроме того, процент и максимальную сумму кредита хотят привязать к региону, где будет приобретаться жилье, и к числу детей в семье. Что о новых правилах думают в Госдуме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме осудили изменение условий по семейной ипотеке.

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