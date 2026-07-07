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Политика

Диверсанты НАТО могли находиться на кораблях авианосной группы рядом с Россией

Летчик Попов: британская авианосная группа могла везти ДРГ к границам России
Global Look Press

Британская авианосная группа могла перевозить диверсантов НАТО в целях последующей их высадки на северных берегах России в рамках помощи Украине. Об этом «Газете.Ru» заявил военный летчик Владимир Попов.

«Есть и разведка, и диверсионно-разведывательные действия. Может, они хотели высадить у наших берегов какую-то ДРГ (диверсионно-разведывательная группа. — «Газета.Ru»), оказывая помощь таким образом ВСУ, украинским боевым пловцам, которые потом заминируют [российские] корабли», — не исключил военный.

По словам Попова, такой вариант не следует игнорировать, поскольку отношения между Россией и Великобританией «всегда были натянутыми».

Как пояснил военный летчик, сами диверсанты могли находиться не на британском авианосце HMS Prince of Wales, который на днях был в Норвежском море, а на кораблях, сопровождавших его.

Накануне британское оборонное ведомство сообщило, что российский патрульный самолет Ту-142 сблизился с авианосной ударной группой военно-морских сил Великобритании в Норвежском море.

«Самолет подлетел необоснованно близко к HMS Prince of Wales, сбросив несколько гидроакустических буев, и не отреагировал на международных частотах безопасности», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что инцидент произошел 2 июля.

Ранее самолет ВВС Швеции заметили у российских границ.
 

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