Трампа призвали не трогать «королеву правых» в Европе

Министр обороны Бельгии Тео Франкен прокомментировал нападки президента США Дональда Трампа на премьер-министра Италии Джорджию Мелони. В интервью Politico он призвал Трампа оставить ее в покое.

Европе по-прежнему необходима защита континента со стороны США еще в течение десяти лет, поэтому лидерам следует проявлять осторожность, чтобы не оттолкнуть американского лидера, однако тут существуют пределы, отмечает издание.

«Конечно, он (Трамп — «Газета.Ru») нам нужен как союзник, но не трогайте Мелони. Она — королева правоцентристского движения в Европе. Она — альфа. Оставьте ее в покое», — сказал Франкен.

В воскресенье вечером Трамп опубликовал фотографию с саммита «Большой семерки», где Мелони восторженно смотрит на него, с подписью «Нужен ограничительный приказ» (Restraining order needed).

Публичные насмешки последовали за неловкой встречей двух лидеров на саммите G7 в Эвиане, после которой республиканец заявил, что Мелони «умоляла» его сфотографироваться.

Ранее Трамп заявил об окончании дружбы с Мелони.