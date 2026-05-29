В Китае заявили об усилении конфликта на Украине

В последние дни на Украине усилились боевые столкновения. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Сунь Лэй, его слова приводит Life.

»Китай осуждает любые атаки против ни в чем не повинных мирных жителей. По мере затягивания украинского конфликта ситуация на земле не демонстрирует признаков улучшения. Напротив, в последние дни конфликт усилился», — сказал он.

Сунь Лэй отметил, что это вызывает «глубокую тревогу».

По его словам, китайская сторона обеспокоена продолжающейся эскалацией и выступает за урегулирование конфликта политико-дипломатическим путем.

20 мая Китай поддержал условие России по урегулированию конфликта на Украине. Москва и Пекин убеждены, что для долгосрочного и устойчивого урегулирования украинского конфликта необходимо устранить его первопричины при соблюдении принципов Устава ООН.

Ранее в КНР опровергли, что Си Цзиньпин говорил о возможном сожалении Путина из-за СВО.

 
