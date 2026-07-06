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Политика

Лавров начал турне по африканским странам, прибыв в Эфиопию

Самолет Лаврова приземлился в Аддис-Абебе
Сергей Гунеев/РИА Новости

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с визитом в Эфиопию, начав турне по странам Африки. Об этом сообщает РИА Новости.

7 июля Лавров проведет встречу со своим эфиопским коллегой Гидеоном Тимотеосом. Затем пройдут переговоры с представителями руководства страны.

Ожидается, что одной из главных тем обсуждения станет строительство на территории Эфиопии атомной электростанции большой мощности. Стороны предполагают, что АЭС с российским участием будет возведена в течение 10 лет.

Темой переговоров также станут вопросы торговли и сотрудничества в области разведки месторождений, добычи ресурсов и развития металлургии.

20 декабря президент РФ Владимир Путин высказался о развитии отношений России со странами Африки. По словам российского лидера, страна придает большое значение развитию дружественных, и «в полной мере равноправных и взаимовыгодных» отношений с африканскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Африка в этом году станет мировым лидером по темпам экономического роста.

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