В Стамбуле прошла акция против саммита НАТО

РИА: в Стамбуле прошла демонстрация против саммита НАТО в Анкаре

В Стамбуле активисты провели демонстрацию против саммита НАТО, который пройдет в Анкаре. Об этом сообщает РИА Новости.

Сторонники Партии освобождения народа (HKP) коммунистического толка собрались на центральной площади Бешикташ у паромных причалов с флагами и плакатами.

«Прочь из нашей страны, организация кровавых войн, развязанных империалистическими бандитами из США и ЕС!» — гласили плакаты.

До этого профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов заявил, что главным итогом предстоящего саммита НАТО в Анкаре станет консолидация стран военного блока.

7-8 июля в Анкаре пройдет очередной саммит НАТО, в рамках которого европейские члены альянса надеются восстановить утраченные дружеские отношения с американским президентом. Встречу также посетит и украинский лидер Владимир Зеленский, который рассчитывает получить дополнительную помощь в конфликте против РФ. Чего ожидать от этого саммита — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-генсек НАТО допустил исчезновение альянса.